Россия за неполный год поставила в Индию товаров на рекордную сумму 41,6 миллиарда долларов.
Так, согласно информации российская сторона вошла в пятёрку крупнейших поставщиков по рейтингу Нью-Дели.
"Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов", — пишет РИА Новости.
Предыдущий рекордный показатель составил на 4,2 процента меньше по итогам прошедшего финансового года.
Так, в топе поставщиков Индии закрепились:
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