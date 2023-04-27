РИА Новости: экспорт в Индию из РФ впервые превысил 40 миллиардов долларов

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия за неполный год поставила в Индию товаров на рекордную сумму 41,6 миллиарда долларов.

Так, согласно информации российская сторона вошла в пятёрку крупнейших поставщиков по рейтингу Нью-Дели.

"Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов", — пишет РИА Новости.

Предыдущий рекордный показатель составил на 4,2 процента меньше по итогам прошедшего финансового года.

Так, в топе поставщиков Индии закрепились:

США,

Китай, ОАЭ,

Саудовская Аравия,

Россия.

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