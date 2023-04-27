Эксперт Танкаев объяснил, зачем РФ сохраняет транзит газа через Украину

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киев потребовал перекрыть все транзиты газа в Европу и оставить поставки только через территорию Незалежной. Как пояснил в беседе с Pravda.Ru член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, ничего общего со здравым смыслом эти заявления не имеют.

Ранее в Офисе президента Украины предложили запретить любой транзит газа из России в Евросоюз, кроме того, который будет проходить через территорию Незалежной. Таким образом на второй план уйдёт "Турецкий поток", а Киев останется единственным регулятором.

"Они же не могут по "Турецкому потоку" прекратить поставки. Как они это предлагают сделать? Кто это будет блокировать? Турки не будут этим заниматься. Греция, через которую потом идёт газ дальше в Европу, тоже не будет этим заниматься", — пояснил эксперт.

Как уточнил Танкаев, эти странные, абсолютно бессмысленные заявления Киева никак не повлияют на поставки российского газа через турецкий газопровод.

Если Украине так "хочется" перекрыть поток голубого топлива в ЕС из России, то они могут это сделать по трубопроводу, который проходит по территории Незалежной.

А вот Россия не может "закрыть вентиль" на украинский транзит. У российской стороны есть контракты, которые она обязана исполнять.

"Мы сохраняем эти поставки, потому что это выполнение договоров. И с юридической точки зрения мы обязаны это делать. Но если украинцы сами прекратят эти поставки, мы точно против не будем", — резюмировал Танкаев.

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