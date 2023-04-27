Китай "ставит" на золото в качестве альтернативы доллару для столкновения с США

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайский Центробанк усиленно увеличивает запасы золота в качестве альтернативной валюты доллару, чтобы начать противостояние с США, заявили американские аналитики.

По мнению экспертов, Пекин понимает, что рано или поздно Вашингтон введёт санкции против Китая.

"Согласно данным, опубликованным на днях Государственным валютным управлением Китая, Пекин начал увеличивать свои золотые запасы с конца 2022 года. В период с ноября прошлого года по март 2023 года китайцы скупили около 120 тонн золота", — пишут argumenti.ru.

Золотой запас страны достиг 2078 тонн и вышел на шестое место в мире. Кроме прочего, золото в резерве позволяет Пекину не переживать, что Штаты без предупреждения ограничат доступ к к западным финансовым сетям и доллару, как это было на примере России.

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