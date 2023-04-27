"Яндекс" увеличивает штат сотрудников, работающих за рубежом

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество сотрудников группы "Яндекс" за рубежом в 2022 году выросло почти в три раза по сравнению с 2021 годом и превысило 1,7 тысячи человек.

Это составляет около 8% от общего числа сотрудников компании, которых на конец 2022 года было 20,9 тысяч. Общий прирост штата за год составил 16%.

Примечательно, что эта цифра не включает несколько тысяч сотрудников, которые работают в формате неполного рабочего дня. Рост штата компании произошел за счет ускорения найма в подразделение "Поиск и портал", а также в бизнес-группу, куда входят сервисы такси и доставки.

По словам неназванного собеседников "РБК", большая часть из них — уехавшие из России IТ-специалисты

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