Hyundai Motor продаёт свои российские активы казахам, сумма сделки не сообщается

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок.

В настоящее время компания ожидает решения властей России по поводу санкционирования сделки. Во сколько именно оценил свою собственность корейский автопроизводитель, не сообщается, передает ТАСС.

Известно, что Hyundai Motor имеет два завода в России. Один расположен в Санкт-Петербурге, а другой — в Таганроге. Завод в Санкт-Петербурге был запущен в 2010 году и специализировался на производстве легковых автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio. Завод в Таганроге начал работу в 2011 году и выпускал автомобили Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

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