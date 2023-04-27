В США обвинили Байдена в бездействии и вредительстве: Ничего для экономики

Президент США Джо Байден больше не может ставить экономику страны под угрозу, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Ни глава нации, ни сенат не сделали ничего ради её укрепления. В то же время Байден продолжает отказываться от обсуждения серьёзных вопросов по финансовой системе Штатов.

"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", — заявил Маккарти на слушаниях Палаты представителей.

Ранее Маккарти обвинил Байдена в игнорировании экономических проблем и государственного долга страны.

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