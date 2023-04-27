Президент США Джо Байден больше не может ставить экономику страны под угрозу, заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
Ни глава нации, ни сенат не сделали ничего ради её укрепления. В то же время Байден продолжает отказываться от обсуждения серьёзных вопросов по финансовой системе Штатов.
"Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга", — заявил Маккарти на слушаниях Палаты представителей.
Ранее Маккарти обвинил Байдена в игнорировании экономических проблем и государственного долга страны.
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