В Палате представителей США назвали Байдена странным: Не так должен действовать лидер

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден ведёт себя "крайне странно" и пытается игнорировать любые попытки Палаты представителей страны обсудить важные финансовые проблемы Штатов, заявил спикер ведомства Кевин Маккарти.

По его словам, весьма странно, что "лидер свободного мира" отказывается от переговоров по вопросу государственного долга страны.

"Президент проигнорировал каждую возможность коммуникации. Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров", — заявил Маккарти журналистам.

Он подчеркнул, что вопрос госдолга остаётся на повестке дня и вот-вот станет острой темой, однако Байден "не идёт на контакт".

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