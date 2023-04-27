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В Палате представителей США назвали Байдена странным: Не так должен действовать лидер

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Экономика

Президент США Джо Байден ведёт себя "крайне странно" и пытается игнорировать любые попытки Палаты представителей страны обсудить важные финансовые проблемы Штатов, заявил спикер ведомства Кевин Маккарти.

В Палате представителей США назвали Байдена странным: Не так должен действовать лидер

По его словам, весьма странно, что "лидер свободного мира" отказывается от переговоров по вопросу государственного долга страны.

"Президент проигнорировал каждую возможность коммуникации. Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров", — заявил Маккарти журналистам.

Он подчеркнул, что вопрос госдолга остаётся на повестке дня и вот-вот станет острой темой, однако Байден "не идёт на контакт".

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США запретили России выплаты по госдолгу — Что теперь будет?
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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