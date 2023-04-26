Академик Долгушкин: Россия экспортирует продовольствие более чем в 100 стран мира

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сегодняшняя ситуация с обеспечением продовольствием резко отличается от 90-х годов, когда Россия серьёзно зависела от его импорта. За последние несколько лет удалость произвести достаточное количество основных видов сельхозпродукции, которые необходимы для изготовления продуктов питания. Об этом заявил виц-президент РАН, академик Николай Долгушкин.

"Россия кормит не только себя, но и экспортирует продовольствие более чем в 100 стран мира", — указал он в беседе с argumenti.ru.

У России есть значительные ресурсы для производства продовольствия: 55 процентов мирового чернозёма, 20 процентов мировых запасов пресной воды. Однако стране нельзя расслабляться в условиях западных санкций, подчеркнул академик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.