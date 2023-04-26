Нефтегазовый оператор Wintershall Dea заявил о выводе активов из России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель немецкой Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что компания рассматривает различные варианты вывода своих активов из России и уже приступила к отправке персонала в Европу.

Тем не менее процесс вывода мощностей из России оказался сложным, так как, по словам Мерена, российские власти постоянно устанавливают новые барьеры, препятствия и административные процедуры, создавая тем самым проблемы для европейского топливного гиганта, передает ТАСС.

Известно, что Wintershall Dea занимается разработкой нефтегазовых проектов по всему миру. В России, в частности, компания являлась оператором Ачимовского газового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

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