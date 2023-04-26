Resmi Gazete: Украина заплатит Турции сверхпошлины — удар по больному

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция ввела пошлины свыше 100 процентов за ввоз кукурузы, пшеницы и ячменя, сообщили правительственные СМИ.

Так, согласно документу, любой импорт зерновых будет облагаться пошлиной в 130 процентов. Как уточняют правительственные СМИ, Турция до первого квартала текущего года была в топ-лидеров покупателей украинской пшеницы — 17,7 процента от всего "оборота" Киева.

Что же касается ячменя, то фактически Анкара "делала" более 40 процентов выручки для украинских аграриев.

Впрочем, некоторые страны стали "исключением". Так, для Сингапура пошлина составит 16,2 процента. Босния же останется на нулевой "ставке", сообщил государственный портал Resmi Gazete.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"...