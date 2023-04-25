Duvar: начал сбываться самый худший кошмар Вашингтона

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар теряет статус основной валюты мировой экономики — а значит, начал сбываться самый худший кошмар Вашингтона, говорится в материале турецкого издания Duvar.

Внешняя политика Соединённых Штатов всё агрессивнее, но эффективность такой стратегии вызывает вопросы. В материале отмечается, что две трети мира недовольны такой политикой Вашингтона. Мало кому может понравиться политика "кнута" и "пряника".

"Особенно события последнего года показывают, что гегемония доллара в мировой торговле и финансовой системе не может соответствовать условиям эпохи и его трон начинает шататься", — цитирует турецкое издание агентство "Прайм".

Ответная реакция на возрастающую агрессию США тоже становится жёстче. А поскольку Россия и Китай видят, что господство доллара в мировой торговле ныне является ахиллесовой пятой Вашингтона, то заключили соглашение, которое подало миру сигнал о возможности миропорядка без санкций и изоляции.

Не только Москва и Пекин готовы защищать свои национальные интересы, подчёркивает турецкое издание. Страны БРИКС готовы работать над созданием своей валюты, государства ОПЕК+ более не хотят слушать США и Евросоюз и сокращают добычу нефти по своему усмотрению.

В материале Duvar отмечается, что согласно докладу Международного валютного фонда, доля американской экономики в мировом производстве снижается. При этом центральные банки стали снижать долю доллара в мировых валютных резервах до 59 процентов.

Конечно, процесс дедолларизации не произойдёт за один день. Но положение доллара как мировой резервной валюты будет ухудшаться с каждым годом. И как подчёркивается в матерале турецкого издания, у США есть два пути.

Первый: продолжать политику санкций. Второй: предложить другим странам что-то более интересное, нежели предлагают Россия и Китай. В случае, если Вашингтон продолжит настаивать на политике ограничений, то он, скорее всего, проиграет, подчёркивается в материале.

Напомним, некоторое время назад сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что США через пять лет не смогут вводить санкции против других государств. Именно по той причине, что доллар утрачивает статус резервной валюты.

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