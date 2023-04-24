В России за год подешевел шашлык на 24 рубля

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты подсчитали, в какую сумму обойдётся пикник на четырёх человек с приготовлением шашлыка из свинины. За основу взят классический рецепт: 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, уксус, перец и соль.

Стоимость свинины будет составлять 586,4 рубля (611,1 рубля мясо стоило в 2022 году), лук — 27,5 рубля, три чайных ложки уксуса и соль — не более одного рубля, перец — около 36 рублей.

Как сообщает Москва 24, в 2023 году средняя стоимость четырёх порций шашлыка из свинины составила 651 рубль против 675 годом ранее.

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