Россия довела страны Группы семи (или G7) до отчаяния тем, как сдержала волну санкций, говорится в материале, опубликованном в издании InfoBrics.
Отмечается, что страны "Большой семёрки" наращивают экономическое давление на Россию. Дело дошло до обсуждения тотального эмбарго на экспорт товаров в Россию. На первый взгляд кажется, что это станет фатальным ударом по российской экономике. Но если разобраться, то становится понятно, что страны G7 оказались в полном отчаянии, подчёркивается в материале InfoBrics (перевод "ПолитРоссии").
Уже существующий режим санкций не оказал влияния на политику России. А кроме того, удар по экономике стран Группы семи оказался гораздо более серьёзным, нежели по российской.
Проблема масштабного эмбарго в том, что европейские страны окончательно потеряют доступ к российскому рынку. При этом самой России дефицит товаров не грозит, поскольку место поставщиков из Европы займут китайские и индийские компании. Да и из других стран тоже.
Ещё более очевидно, что никто в мире не присоединится к плану G7, говорится в материале. И таким образом, эмбарго не изолирует Россию. Но причинит огромный ущерб тем, кто его введёт.
Европейским компаниям придётся сокращать производство — а это сокращение прибыли и увольнение работников.
Что же касается обещаний стран Группы семи бороться с обходом антироссийских санкций, то это пустая угроза. Китай, Индия и другие страны продолжают расширять торговые связи с Россией.
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