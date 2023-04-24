InfoBrics: Россия без проблем сдержала волну санкций — и довела отчаяния G7

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия довела страны Группы семи (или G7) до отчаяния тем, как сдержала волну санкций, говорится в материале, опубликованном в издании InfoBrics.

Отмечается, что страны "Большой семёрки" наращивают экономическое давление на Россию. Дело дошло до обсуждения тотального эмбарго на экспорт товаров в Россию. На первый взгляд кажется, что это станет фатальным ударом по российской экономике. Но если разобраться, то становится понятно, что страны G7 оказались в полном отчаянии, подчёркивается в материале InfoBrics (перевод "ПолитРоссии").

Уже существующий режим санкций не оказал влияния на политику России. А кроме того, удар по экономике стран Группы семи оказался гораздо более серьёзным, нежели по российской.

Проблема масштабного эмбарго в том, что европейские страны окончательно потеряют доступ к российскому рынку. При этом самой России дефицит товаров не грозит, поскольку место поставщиков из Европы займут китайские и индийские компании. Да и из других стран тоже.

Ещё более очевидно, что никто в мире не присоединится к плану G7, говорится в материале. И таким образом, эмбарго не изолирует Россию. Но причинит огромный ущерб тем, кто его введёт.

Европейским компаниям придётся сокращать производство — а это сокращение прибыли и увольнение работников.

Что же касается обещаний стран Группы семи бороться с обходом антироссийских санкций, то это пустая угроза. Китай, Индия и другие страны продолжают расширять торговые связи с Россией.

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