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NetEase: США явно не понравятся новости из российского Ульяновска

1:48
Экономика

Западные страны во главе с США ввели беспрецедентные санкции в отношении России. Однако попытки привлечь на свою сторону Китай не увенчались успехом, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

NetEase: США явно не понравятся новости из российского Ульяновска

Отмечается, что Китай остаётся непоколебимым и продолжает поддерживать нормальную торговлю с Россией. В КНР неоднократно подчёркивали, что не последуют примеру Запада и не станут вводить санкции против России.

Москва и Пекин переходят в расчётах на рубли и юани — это помогло им не только упрочить двусторонние связи, но и избежать проблем, связанных с использованием доллара.

А недавно из российского города Ульяновск пришла новость, которая явно не понравится Вашингтону. Дело в том, что в Ульяновск прибыл прямой контейнерный поезд из китайской провинции Ченду.

Ранее поезда из Китая направляли в Москву, где был разгрузочный пункт. Теперь же состав из полусотни контейнеров прибыл напрямую в Ульяновск. В пути они находился 24 дня. И таким образом, время доставки сократилось на три недели.

По плану, пункт в Ульяновске должен стать логистическим хабом, который обслуживает регионы Поволжья. Это важно в том числе и в условиях западных санкций, когда многим предприятиям потребовалось замещение материалов, ранее поставлявшихся из Европы.

Новые сроки доставки грузов из Китая позволят получать такие материалы гораздо быстрее, что сведет на нет риск остановки производства. И заодно повлияет на планы Запада нанести ущерб российской экономики. Так что новый маршрут будет играть очень важную роль.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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