Экономист усомнился в легитимности повышения налога для работающих из-за границы россиян

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу правительства о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян.

Экономист напомнил, что в России НДФЛ взимается с лица, работающего по месту получения дохода, то есть на работе, работодатель, и перечисляет его по назначению, то есть в бюджет.

"Сейчас ставка — это 13% для всех работающих, а 15% — для тех, кто получает свыше 5 миллионов рублей. Такой двухступенчатый налог", — объяснил экономист.

Он отметил, что вопрос или о введении повышенного налога для получающих сверхдоходы, обсуждается давно.

"Если это наши россияне, но они работают в иностранной компании на удалённом режиме, и они являются сотрудниками той компанией, в которой они работают. Здесь в России облагать их таким повышенным налогом за то, что они получают доход за границей, я бы не сказал, что это юридически безупречный ход", — выразил своё мнение эксперт.

Беляев считает, что введение повышенного налога для работающих за рубежом, потребует глубокой юридической проработки и внесения поправок в сопряжённые законы.

"Одной инициативы предложить взимать повышенный налог с того или иного лица только по тому факту, что он работает за границей или находится в России, для этого недостаточно, это должно быть более глубокая легитимная юридическая проработка", — объяснил экономист.

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Повышенный налог для уехавших из России