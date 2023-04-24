В Индонезии разгорелся скандал из-за отказа Минфина от переговоров по российской нефти

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минфин Индонезии подвергся серьёзной критике со стороны некоторых политиков и чиновников страны. Скандал разразился после того, как глава финансового ведомства Шри Мульяни отказался от переговоров по поставкам российской нефти.

Ещё в прошлом году министр финансов и государственная компания PT Pertamina заявляли, что Индонезия не рассматривает планы по приобретению российской нефти. Объяснили этой "оценкой ряда факторов", в том числе политических и экономических, сообщает агентство "Прайм".

Однако подобное объяснение устроило далеко не всех в стране. Например, депутат парламента Индонезии Бенни Харман заявил, что ни министр финансов, ни координирующий министр политики, права и безопасности Махфуд не предоставили конкретных причин отказа от поставок нефти из России.

И тем самым, считает депутат, ввели общественность страны в заблуждение.

"Эти высокопоставленные лица должны в первую очередь заботиться о том, чтобы мы получили нефть по лучшей цене, а не о том, чтобы прикрыть свои тылы в связи с недавним коррупционным скандалом", — заявил Бенни Харман.

К дискуссии присоединился даже глава Минтуризма Индонезии Сандиага Уно. Может быть, туристическое ведомство в этой стране тоже имеет отношение к поставкам энергоресурсов.

Так вот, глава Минтуризма заявил, что нефтеперерабатывающая индустрия страны находится в критической точке и ей необходимы все доступные ресурсы. По словам министра, российская нефть дешевле по сравнению с энергоресурсами из других стран на 30 процентов. И это должно помочь в реализации инфраструктурных проектов.

Впрочем, глава Минтуризма отметил, что в этом вопросе власти Индонезии вынуждены учитывать американские санкции и другие политические факторы.

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