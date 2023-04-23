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Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться

1:34
Экономика

Запад, наложивший на Россию несколько пакетов жёстких санкций, рассчитывал совсем не на такой эффект, который получил в итоге.

Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться

Американское издание American Thinker попыталось проанализировать этот феномен и понять, как так получилось, что санкции не только не погубили Россию, но и заставили её проснуться и даже начать процветать.

Как отмечает argumenti. ru, до явного процветания России ещё, конечно, далеко, но положительную динамику в российской экономике сложно не заметить даже на Западе. Например, сам за себя говорит доклад Международного валютного фонда (МВФ), в котором говорится, что экономика РФ будет расти быстрее, чем экономики Германии и Англии.

Более того, западные эксперты полагают, что экономика РФ будет расти на уровне экономик США, Японии, Италии и других стран Запада. Вашингтон не на шутку обеспокоен, в частности, ростом экспорта российской нефти, повышением ВВП России на душу населения, снижением безработицы и инфляции и особенно наращиванием производства военной продукции российскими производителями.

Авторы подчеркнули, что это — оценка западных экспертов, обеспокоенных разрушительной внешней политикой США.

"Санкции Запада — самые жёсткие в истории — должны были преподать России урок. Но они хоть потрясли нашу страну, но вывели её из полусонного состояния… Гигант проснулся", — заключили обозреватели.

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Путин долго смеялся! Санкции Запада оказались пшиком
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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