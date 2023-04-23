Spiegel: несмотря на санкции, россияне становятся всё богаче

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немцы не перестают удивляться тому, как россиянам удаётся не только сохранить, но и преумножить своё благосостояние, невзирая на жёсткие санкции.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, активы российских предпринимателей увеличились за минувший год на 101 миллиард долларов, а количество миллиардеров из РФ, попавших в список Forbes, выросло в 2021 году на 22 человека.

"Активы российских бизнесменов составляют 505 млрд долларов. В 2021 году сумма была на 101 млрд долларов меньше, но сверхбогатые россияне все равно чувствуют себя хорошо. Увеличилось и количество миллиардеров: Forbes насчитывает 110 россиян, что на 22 больше, чем в 2022 году", — сказано в материале.

По данным издания, на данный момент самым богатым гражданином РФ значится Андрей Мельниченко, основавший компанию "Еврохим" и Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК). Его активы составляют сейчас 25,2 миллиардов долларов. Примечательно, что капитал бизнесмена за минувший год вырос в два раза.

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