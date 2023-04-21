Россельхознадзор с пятницы, 21 апреля, запретил поставки молочной продукции из Киргизии. Об этом сообщает EADaily.
Накануне Россельхознадзор проинформировал Ветеринарную службу Киргизии о решении приостановить поставки молочной продукции в России. Отмечается, что решение было принято на основе полученных данных после соответствующей инспекции, которая проходила в период с 10 по 16 апреля.
В ходе инспекции специалистами были проверены молочные производства, фермы, а также пункты сбора молока.
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