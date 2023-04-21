Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак прокомментировал возможное намерение западных лидеров создать торговую блокаду России. Как подчеркнул экономист, в первую очередь введение таких мер негативно скажется на других странах.
"Обратите внимание: лидеры Запада сразу начали говорить — мол, да, мы планируем запретить весь экспорт в Россию, но при этом мы хотели бы оставить разрешённым то, что для нас важно", — отметил специалист, слова которого приводит ФАН.
По мнению эксперта, запрет экспорта в РФ нанесёт серьёзный удар по уже слабой экономике ЕС. При этом Китаю, Индии, Бразилии, Ирану, ОАЭ и другим странам выгоден подобный санкционный режим, подчеркнул собеседник издания. Он пояснил, что уход западных корпораций с российского рынка освободит место для бизнесменов из дружественных Москве стран.
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