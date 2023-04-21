В Кремле предупредили о последствиях запрета экспорта в Россию: всемирный экономический кризис

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможные идеи западных лидеров о введении товарной блокады России крайне негативно повлияют на всю экономику в мире.

"Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису", — подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина во время брифинга.

Вместе с этим в Кремле сказали, что Москва адаптируется к санкциям и продолжает развиваться. По словам Пескова, российские власти учитывают угрозы, которые могут появиться из-за действий недружественных стран.

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