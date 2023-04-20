Экономист: цифровой рубль работает как знакомый многим цифровой кошелёк, только открытый в ЦБ

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Лавровский в беседе с Pravda.Ru рассказал, что из себя представляет цифровой рубль и зачем он вообще нужен россиянам.

"Особенность цифрового рубля в том, что его вы получаете не от банка какого-то конкретного, а непосредственно от Центрального банка. Это новое слово в санкционировании финансовых систем. По этому пути движутся уже почти все мировые центробанки. Он работает как кошелек цифровой, с которым многие, наверное, знакомы. Платёжные системы, в которых есть электронные кошельки, здесь примерно такая же история, только открыто в Центробанке", — объяснил Лавровский.

Эксперт отметил, что с введением в оборот цифрового рубля на базе Центробанка создается гигантская платежная система де-факто, которая охватывает всю страну, своего рода супербанк.

Лавровский пояснил, что раньше были деньги Центробанка, которыми пользовались другие коммерческие банки или госбанки (любые банки), но все равно они занимали средства у Центробанка. То есть они были посредниками между Центробанком и экономикой. В данной системе с цифровым рублем здесь отпадает посредник. Вы ведете операции уже не с каким-то конкретным банком, а непосредственно с Центральным банком.

"Центробанк получает исключительно точную информацию о состоянии дел в экономике и вот этот эмиссионный процесс центробанковский знаменитый становится более предсказуемым. Основной смысл в этом", — подчеркнул Лавровский.

Экономист добавил, что, помимо этого, цифровой рубль открывает множество новых возможностей. Например, разные социальные льготы можно непосредственно выплачивать населению. Также должны сократиться издержки финансового оборота, то есть стоимость функционирования финансовой системы должна снизиться.

Лавровский обратил внимание, что что-то подобное уже происходит сейчас, например, сегодня стало намного меньше отделений банков, чем раньше, потому что финансовый оборот цифровизуется, наличными люди пользуются всё реже и реже. Банки сокращают затраты на содержание офисов. Огромное количество вопросов люди могут решать сами, не обращаясь в отделение банка.

"В результате у нас упрощается, расширяется сфера финансового оборота. Это такая технологическая революция очень важная. И поэтому можно только порадоваться, что наш Центробанк здесь находится среди первых, и что мы разрабатываем свою собственную цифровую инфраструктуру для этого", — заключил Лавровский.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ хочет поскорее начать в тестовом ограниченном режиме проводить реальные операции с реальными цифровыми рублями. Набиуллина пообещала бесплатные переводы в цифровых рублях между физлицами, добавив, что ограничение на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями будет равно 300 тысяч в месяц.

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