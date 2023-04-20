В Удмуртии в марте заметно снизилась годовая инфляция. Она составила, по данным Банка России, 3,35 процента после 12,13 процента в феврале. Об этом пишет издание udm-info.ru.
В ЦБ подчеркнули, что снижение объясняется статистическим эффектом, возникшим из-за того, что в расчёте перестал учитываться прошлогодний мартовский скачок цен.
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