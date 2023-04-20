Еще две страны вслед за Турцией готовятся отказаться от расчётов в долларах

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Франция и Бразилия готовы присоединиться к Турции и перейти на расчёты других валютах. Это показывает стремление отойти от ставшей токсичной американской денежной единицы.

Турецкое издание Haber 7 написало, что успешный пример Турции в деле избавления от международных расчётов в долларах заставил внимательно присмотреться к этому пути и другие государства. В частности, Франция и Бразилия тоже готовы использовать в расчётах национальные валюты.

На днях соответствующие заявление сделали президент Бразилии Лулу да Силва и французский лидер Эммануэль Макрон. Они оба подчеркнули важность не зависеть от настроений США и их экстерриториальности.

Бразилия и Франция относятся к крупнейшим с экономической точки зрения государствам планеты. И если их лидеры также признают справедливость дедолларизации, то это может поспособствовать развитию глобального тренда отказа от американской валюты.

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Отказ от доллара — это идиотизм