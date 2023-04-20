Bloomberg: США и другие союзники Украины могут ввести почти полный запрет экспорта в РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые партнёры Украины, в том числе Штаты, допускают введение почти полных ограничений на вывоз товаров в Россию.

Об этом написали в Bloomberg. По данным издания, новый санкционный формат предусматривает объявление запрета по умолчанию. Однако чиновники могут сформировать перечень исключений, добавили в СМИ.

"Представители "Большой семёрки" обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров в Японии", — отметили журналисты.

Если во время мероприятий главы стран одобрят предлагаемые меры, Запад должен будет обозначить, какие товары разрешено экспортировать в РФ. В качестве примера в издании привели лекарства.

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