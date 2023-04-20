Некоторые партнёры Украины, в том числе Штаты, допускают введение почти полных ограничений на вывоз товаров в Россию.
Об этом написали в Bloomberg. По данным издания, новый санкционный формат предусматривает объявление запрета по умолчанию. Однако чиновники могут сформировать перечень исключений, добавили в СМИ.
"Представители "Большой семёрки" обсуждают идею в преддверии майской встречи лидеров в Японии", — отметили журналисты.
Если во время мероприятий главы стран одобрят предлагаемые меры, Запад должен будет обозначить, какие товары разрешено экспортировать в РФ. В качестве примера в издании привели лекарства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сергей Лавров буквально покорил мировое сообщество своим эффектным прибытием в Бразилию, говорится в материале Sohu. В Вашингтоне же отреагировали нервно.