РИА Новости: в Евросоюзе считают, что с санкциями против России покончено

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европейском Союзе считают, что с санкциями против Российской Федерации покончено.

Об этом со ссылкой на газету Financial Times пишет РИА Новости.

Если антироссийских санкций станет ещё больше, то будет больше исключений, чем самих мер, пишет издание в свою очередь ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

"Мы закончили. Если мы введём больше санкций, будет больше исключений, чем мер", — в частности, сказал чиновник.

Ранее аналитик Суздальцев отметил, что Россия одержала неожиданную для Запада победу на Украине.

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