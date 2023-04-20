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РИА Новости: в Евросоюзе считают, что с санкциями против России покончено

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Экономика

В Европейском Союзе считают, что с санкциями против Российской Федерации покончено.

РИА Новости: в Евросоюзе считают, что с санкциями против России покончено

Об этом со ссылкой на газету Financial Times пишет РИА Новости.

Если антироссийских санкций станет ещё больше, то будет больше исключений, чем самих мер, пишет издание в свою очередь ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

"Мы закончили. Если мы введём больше санкций, будет больше исключений, чем мер", — в частности, сказал чиновник.

Ранее аналитик Суздальцев отметил, что Россия одержала неожиданную для Запада победу на Украине.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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