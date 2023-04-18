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РИА Новости: Россия отобрала у Финляндии самое ценное — энергоносители

1:13
Экономика

Финляндия пыталась "наказать" Россию, однако сама осталась без энергоресурсов. Хельсинки отказались от российских нефти, газа, древесины и угля. Однако решение новоиспечённого члена НАТО оказалось недальновидным. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

РИА Новости: Россия отобрала у Финляндии самое ценное — энергоносители

На данный момент газификация в стране составляет всего три процента. Для отопления в Финляндии используют мазут, древесину и уголь. Местные жители вынуждены собирать в лесу валежник, но предприятия это не спасёт. Также в Финляндии активно развивается ветроэнергетика.

"За прошлый год было введено в эксплуатацию 437 новых турбин, к концу года их количество достигло 1393. Однако процент обеспечения зелёной энергией невелик. Ожидается, что ветряки смогут покрыть 28 процентов потребностей страны только к 2025 году", — указали аналитики.

Кроме того, транспортные издержки новых экспортёров оказались гораздо выше, в результате чего цены на электроэнергию и топливо в стране резко подскочили.

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Бедные европейцы! Только с газом разобрались и тут новый удар...
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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