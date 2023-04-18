Экс-руководитель парламента Украины Николай Азаров предупредил, что она рискует превратиться в беднейшую страну. Причиной может послужить массовая эмиграция.
По словам политика, граждане чаще покидают страну из-за проведения мобилизации. Как подчеркнул бывший премьер, происходит "могилизация населения". Молодые люди уезжают за границу, чтобы жить в безопасном месте, добавил Азаров.
"Это чревато тем, что экономика государства, которое сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится, и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", — заключил экс-глава правительства в соцсетях.
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