В ЕЦБ посетовали на последствия противостояния США и Китая: под ударом Запад

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В экономическом плане под удар из-за противостояния КНР и США попадают не только Штаты, но и вся Европа, заявила глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

По её словам, из-за напряжённости отношений между Пекином и Вашингтоном темп инфляции может ускориться сразу на 5 процентов.

"Из-за соперничества между США и Китаем тектонические плиты геополитики смещаются все быстрее… Если глобальные производственно-сбытовые цепи будут фрагментироваться по геополитическим причинам, то рост мирового уровня потребительских цен может составить от 5 процентов", — заявила Лагард на брифинге.

По её словам, 5 процентов — риск в краткосрочной перспективе. Что же касается долгосрочного показателя, то инфляция может остановиться на 1 проценте, но закрепиться надолго.

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