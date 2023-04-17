Глава Минфина США: санкции могут подорвать мировую гегемонию доллара

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что санкции, которые вводят Соединённые Штаты против других стран, могут стать причиной того, что под угрозой может оказаться мировое господство американской валюты.

"Когда мы применяем финансовые санкции, которые связаны с ролью доллара, существует риск, что со временем его гегемония будет подорвана", — цитирует главу Минфина США агентство "Прайм".

При этом, по словам Йеллен, власти США разумно используют такой эффективный инструмент как доллар.

По её словам, у России, Китая и Ирана есть желание найти альтернативу американской валюте, однако это будет сложно сделать.

Отметим, многие эксперты, в том числе и на Западе, отмечают, что темпы дедолларизации в мире нарастают. И это тенденция, даже несмотря на то, что доллар по-прежнему является основной валютой для расчётов в мировой торговле.

Однако сомнения в том, что так будет и дальше, высказывают уже и американские политики. В частности, ранее сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что снижение роли доллара может привести к тому, что через пять лет США не смогут вводить ограничительные меры против других государств.

Джанет Йеллен, впрочем, сохраняет оптимизм, подчёркивая, что доллар по-прежнему является основной резервной валютой в мире.

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