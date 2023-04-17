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Дерипаска: США заигрались со статусом доллара

1:58
Экономика

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что увеличение мирового госдолга и рост процентных ставок приведут к разбалансировке глобальной финансовой системы. Он отметил, что мировой долг превысил 290 триллионов долларов.

Дерипаска: США заигрались со статусом доллара

При этом ситуация с объёмом заимствований стала критической не только в Соединённых Штатах, где в прошлом году на обслуживание кредитов потратили 475 миллиардов долларов, а к 2025 году на эти цели могут направить уже до 767 миллиардов.

Происходящее является сигналом для всех развивающихся стран, поскольку они могут оказаться в "глубочайшей долговой яме". И у них нет возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга.

"Рост процентных ставок неизбежно приведёт к разбалансировке всей системы мировых финансов, и ситуация вполне может выйти из-под контроля", — написал Дерипаска в своём telegram-канале.

Особо он отметил роль США. По мнению предпринимателя, в Вашингтоне "абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты".

И в результате Соединённые Штаты стоят в шаге от банкротства государственных финансов. По мнению Дерипаски, ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года. В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента.

Предприниматель считает, что крах американской государственной финансовой системы будут означать не только разрушение мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка.

Впрочем, министр финансов США Джанет Йеллен ранее подчёркивала, что статус доллара как мировой резервной валюты сохранится. Хотя с другой стороны, а что ещё может сказать министр финансов Соединённых Штатов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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