Процессор, доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законопроект депутата Анатолия Вассермана об изъятии у граждан РФ сумм свыше миллиона рублей.
Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков считает такую инициативу неправомерной.
Он предположил, что с подобными инициативами депутаты выступают в целях PR.
"Я считаю, что, конечно, это полное безобразие, таких вещей делать нельзя. И граждане должны иметь право хранить деньги столько, сколько они считают нужным. Поэтому, конечно, это запредельное уже", — выразил свою точку зрения экономист.
Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал идею Вассермана конфисковывать деньги у россиян.
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