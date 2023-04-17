Экономист об инициативе Вассермана конфисковывать у россиян деньги: Это запредельное уже

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Процессор, доктор экономических наук Игорь Костиков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал законопроект депутата Анатолия Вассермана об изъятии у граждан РФ сумм свыше миллиона рублей.

Председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков считает такую инициативу неправомерной.

Он предположил, что с подобными инициативами депутаты выступают в целях PR.

"Я считаю, что, конечно, это полное безобразие, таких вещей делать нельзя. И граждане должны иметь право хранить деньги столько, сколько они считают нужным. Поэтому, конечно, это запредельное уже", — выразил свою точку зрения экономист.

Ранее актёр Станислав Садальский раскритиковал идею Вассермана конфисковывать деньги у россиян.

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