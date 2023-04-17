Глава ЦБ Набиуллина готова пойти на лёгкий "тюнинг" валютных ограничений

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что заметных послаблений существующих валютных ограничений в ближайшее время не планируется. Но возможен так называемый тюнинг.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина встретилась 17 апреля с фракцией "Новые люди" в Государственной Думе. Среди прочего речь зашла о существующих в стране валютных ограничениях, к примеру, на приобретение долларов или евро. Набиуллина заявила, что в ближайшее время снимать эти ограничения не будут, но вот видоизменить могут.

"Мы ослабление проводили, никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается, — отметила глава ЦБ. — Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась".

В настоящий момент россияне могут открывать счета в долларах и евро, но не имеют возможности снимать их в наличном виде. Это связано с введенными в отношении России финансовыми ограничениями со стороны стран Запада.

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