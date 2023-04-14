Словакия предложила ЕС платить Украине за прекращение экспорта пшеницы

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Словакия выступила с инициативой, которая по мнению властей этой страны поможет прекратить экспорт украинской пшеницы в страны сообщества. Или хотя бы существенно его сократить.

Министр сельского хозяйства этой страны Самуэл Влчан предложил, чтобы в рамках Евросоюза был создан механизм, который помог бы Украине покупать собственную пшеницу с целью предотвращения её попадания на европейский рынок.

Влчан намерен обсудить эту инициативу со своими коллегами из Польши, Венгрии, Чехии, Болгарии и Румынии, сообщает агентство "Прайм".

"Я рад, что эти страны поддержали инициативу Словакии о том, чтобы был создан единый европейский инструмент, с помощью которого украинская пшеница могла бы быть выкуплена напрямую правительством Украины", — сказал Влчан.

Власти Словакии полагают, что таким образом украинская пшеница оставалась бы на Украине, то есть за пределами Евросоюза.

По словам министра, Польша и Венгрия предлагают ввести временные квоты на импорт украинской сельхозпродукции. Обе инициативы будут обсуждаться на ближайшем заседании министров сельского хозяйства ЕС.

Поставки дешёвого украинского зерна стали настоящей политической проблемой для властей ряда восточноевропейских государств. Продукция местных фермеров не может конкурировать с украинской из-за большой разницы в цене.

Стоит ещё отметить, что в теории поставки украинской сельхозпродукции предназначаются для африканских и азиатских государств. Во всяком случае, таково было обоснование так называемой продовольственной сделки. Но на практике зерно с Украины часто остаётся в странах Восточной Европы.

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