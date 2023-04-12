Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу, несмотря на повреждения инфраструктуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожают укрепрайон ВСУ на Авдеевском коксохиме
Музыкальный критик Рудченко: в РФ нужно создать свой песенный конкурс вместо Евровидения
Весь добываемый на Украине уран отправят в Канаду
Чеченский министр Дудаев назвал "кустарной дешевкой" видео с "казнью украинского военного"
В СНБО Украины заявили, что не хотят ругаться с Западом из-за утечки секретных документов
Экс-прокурор Украины Луценко в Тик-Токе призывает не верить поставкам оружия "через две недели"
Канделаки высказалась об умершем сегодня Багирове: Скотина и мерзавец
Наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ

Власти Словакии заявили о пестицидах в украинской пшенице

2:03
Экономика

Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан сообщил, что было обнаружено повышенное содержание пестицидов в импортированной из Украины пшенице.

Власти Словакии заявили о пестицидах в украинской пшенице

Через территорию Словакии поставки украинской пшеницы должны идти транзитом, для экспорта в третьи страны. В теории.

По словам министра, перед тем, как было введено обязательное пломбирование всех фур, которые перевозят украинское зерно через территорию Словакии, были взяты образцы.

Исследования в трёх независимых аккредитованных лабораториями подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов, сказал министр.

Результаты специальных анализов будут получены до конца текущей недели, чтобы определить, могут ли остатки пестицидов оказывать опасное влияние на здоровье людей.

Партия пшеницы, в которой обнаружили пестициды, была задержана. "Речь идет о 1500 тоннах пшеницы", — цитирует словацкого министра ТАСС.

Словакия недавно ужесточила контроль за транзитом зерновых культур с Украины. С 4 апреля все фуры, перевозящие украинское зерно по территории республики, обязательно пломбируются.

Эта мера была введена для защиты национального рынка, так как украинская сельхозпродукция значительно дешевле словацкой. Местные торговцы пытаются перекупить украинскую пшеницу, направляемую, например, в африканские страны. И с продажи в Словакии получить значительную прибыль.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что это может привести к банкротству словацких фермеров.

Поставки украинской пшеницы стали серьёзной проблемой для властей ряда восточноевропейских государств, поскольку она значительно дешевле продукции местных фермеров.

В Польше, Болгарии, Румынии прошли многочисленные акции протеста фермеров, которые считают, что поставки украинского зерна создают проблемы со сбытом производимой ими продукции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Так вот зачем Путин продлил "зерновую сделку"...
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении сил ВМФ РФ
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Последние материалы
Музыкальный критик Рудченко: в РФ нужно создать свой песенный конкурс вместо Евровидения
Психолог: "Люди в паре не разговаривают, и это проблема"
Весь добываемый на Украине уран отправят в Канаду
Чеченский министр Дудаев назвал "кустарной дешевкой" видео с "казнью украинского военного"
В СНБО Украины заявили, что не хотят ругаться с Западом из-за утечки секретных документов
Экс-прокурор Украины Луценко в Тик-Токе призывает не верить поставкам оружия "через две недели"
Канделаки высказалась об умершем сегодня Багирове: Скотина и мерзавец
Наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ
Daily Mail: просьба Байдена на встрече с Сунаком была проигнорирована службой безопасности
Sohu: Запад сообщил Зеленскому плохую новость в самый критический момент СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников