Власти Словакии заявили о пестицидах в украинской пшенице

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан сообщил, что было обнаружено повышенное содержание пестицидов в импортированной из Украины пшенице.

Через территорию Словакии поставки украинской пшеницы должны идти транзитом, для экспорта в третьи страны. В теории.

По словам министра, перед тем, как было введено обязательное пломбирование всех фур, которые перевозят украинское зерно через территорию Словакии, были взяты образцы.

Исследования в трёх независимых аккредитованных лабораториями подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов, сказал министр.

Результаты специальных анализов будут получены до конца текущей недели, чтобы определить, могут ли остатки пестицидов оказывать опасное влияние на здоровье людей.

Партия пшеницы, в которой обнаружили пестициды, была задержана. "Речь идет о 1500 тоннах пшеницы", — цитирует словацкого министра ТАСС.

Словакия недавно ужесточила контроль за транзитом зерновых культур с Украины. С 4 апреля все фуры, перевозящие украинское зерно по территории республики, обязательно пломбируются.

Эта мера была введена для защиты национального рынка, так как украинская сельхозпродукция значительно дешевле словацкой. Местные торговцы пытаются перекупить украинскую пшеницу, направляемую, например, в африканские страны. И с продажи в Словакии получить значительную прибыль.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что это может привести к банкротству словацких фермеров.

Поставки украинской пшеницы стали серьёзной проблемой для властей ряда восточноевропейских государств, поскольку она значительно дешевле продукции местных фермеров.

В Польше, Болгарии, Румынии прошли многочисленные акции протеста фермеров, которые считают, что поставки украинского зерна создают проблемы со сбытом производимой ими продукции.

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