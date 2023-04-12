HeadHunter: работодатели в Новосибирской области ищут клоуна, который должен пугать людей

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты HeadHunter рассказали о наиболее необычных вакансиях в Новосибирской области. В столице региона ищут клоуна, которому нужно пугать людей, принимающих участие в квестах, за 10-25 тысяч рублей.

По информации "АиФ-Новосибирск", IT-корпорации необходим "прошаренный оператор чата техподдержки". Сотрудник должен отвечать на вопросы, следить за базами данных, уметь пользоваться Google Sheets, искать данные в Сети и оборудование на Авито или Aliexpress.

В посёлке Озёрный пообещали платить 39-55 тысяч рублей в месяц комплектовщику наборов колпачков. Необходимо их фасовать, быть внимательным и ответственным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Трудоустройство инвалидов в 2022: Всё, что нужно знать