Россия в течение 2022 года экспортировала продукцию агропромышленного комплекса в 160 стран мира, отметили в федеральном центре при Минсельхозе "Агроэкспорт".
Совокупный объём экспорта продукции российского АПК Российской Федерации по итогам итогам прошлого года составил 41,6 млрд долларов, превысив показатель 2021 года на 12,2%, сообщает ТАСС.
На первое место среди ведущих импортеров российской сельскохозяйственной продукции по итогам года вышел Китай (5,1 млрд долларов), на втором месте Турция с почти таким же объёмом поставок. Далее следуют Казахстан (3,4 млрд), Белоруссия (2,8 млрд) и Республика Корея (2,3 млрд).
Наибольшую долю в стоимостном объёме по итогам 2022 года занимает экспорт зерновых (32,3%). Далее следуют масложировая продукция (21,9%) и прочая продукция АПК (14,6%), рыба и морепродукты (14,2%), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (12,7%).
По сравнению с 2021 годом наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой отрасли (увеличение на 24,7%), прочей продукции АПК (рост на 23,4%), зерновой отрасли (рост на 17,6%).
Впрочем, потенциал для роста ещё очень большой. В настоящее время наша страна находится на 17 месте в рейтинге основных мировых экспортеров продовольствия. При этом по сравнению с 2010 годом поставки на внешние рынки выросли более чем в пять раз.
Ранее сообщалось, что 81% экспорта сельскохозяйственной продукции Россия отправляет в дружественные страны.
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