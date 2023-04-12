Эксперт Кистанов: сотрудничество РФ с Японией парадоксально. Токио платит валютой на нужды СВО

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония не может отказаться от участия в энергетических проектах РФ на Сахалине, пояснил в беседе с Pravda.Ru руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

Ранее Токио заявил, что намерен остаться в энергетических российских проектах. Как пояснил эксперт, у Японии нет другого выбора, иначе стране грозит кризис. При этом японская сторона следует прозападной политике, причём очень показательно и агрессивно.

"Фумио Кисида (премьер-министр Японии. — Прим. ред.) пошёл дальше всех — в Бучу, населённый пункт, где была спровоцирована инсценировка, якобы что российские солдаты убивали мирных жителей. Он там цветы возложил. Это говорит о той степени недружественных действий, до которых доходит Япония. Но при этом действительно они сохраняют вот этот самый энергетический мостик", — пояснил эксперт.

Возникает логичный вопрос: для чего России такой "партнёр", который, фактически на стороне врага и не скрывает этого?

По словам Кистанова, всё дело в оплате энергоресурсов.

"Если говорить без обиняков, то мы получаем за поставки сжиженного природного газа с Сахалина валюту (вот и всё, вот и объяснение), которая нам крайне необходима сейчас в условиях специальной военной операции и далее. Это парадокс, да", — резюмировал собеседник.

Если Япония откажется от тех 10 процентов ресурсов, которые получает от России, в стране начнётся энергетический коллапс. Что же касается России, то в условиях СВО стране крайне необходимы валютные поступления.

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