Президент России Владимир Путин заявил, что ожидается скорое поступление в бюджет дополнительных доходов от продажи нефти и газа.
"Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы", — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам во вторник.
По словам президента, за первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей. "Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", — сказал он.
"Ненефтегазовые поступления увеличились, примерно на 14 процентов, или на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились немного, примерно на 1,3 трлн рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году", — сказал Путин.
На прошлой неделе стало известно, что ряд государств ОПЕК+ принял решение сократить ежедневную добычу нефти до конца текущего года. В числе этих государств была и Саудовская Аравия, где решили сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
Ранее о сокращении добычи нефти на те же 500 тысяч баррелей объявила и Россия.
С учётом того, что в ОПЕК+ несколько месяцев назад объявили о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, совокупное сокращение превысит 3,6 миллиона баррелей ежедневно.
Нынешнее решение стало неприятным сюрпризом для западных стран. Где отмечали, что нефтедобывающие государства не предупредили о грядущем сокращении добычи нефти.
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