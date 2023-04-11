Kitco: США совершили невероятную глупость в отношении активов России

В ближайшие пять лет американский доллар может потерять большую часть своей стоимости, считает финансовый эксперт Ларри Лепард. Его мнение приводит издание Kitco.

На сегодняшний день американский доллар является самой популярной валютой мира, которая задействована в большинстве международных сделок. Однако прогнозы насчёт будущего валюты США неблагоприятны. И виноваты в этом американские власти, совершившие большую глупость в отношении России, полагает Лепард.

"США сделали нечто, что я считаю очень глупым, а именно захватили сотни миллиардов долларов российских валютных резервов", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

По мнению эксперта, решение Вашингтона заморозить российские активы было ошибочным. Таким образом США послали всему миру сигнал, что американские политики могут по своей прихоти присваивать деньги суверенных государств, которые хранятся в западных банках.

Своими действиями американские власти уменьшают уровень доверия к доллару, поскольку эта валюта не может считаться безопасным активом для инвестирования.

И в итоге всё больше государств проявляют заинтересованность в хранении своих сбережений в иных валютах. А это приведёт к тому, что доллар потеряет большую часть своей стоимости в течение следующих пяти-десяти лет, полагает Ларри Лепард.

Отметим, ранее в числе тех, кто засомневался в будущем американской валюты, оказался и сенатор-республиканец Марко Рубио. Он прокомментировал соглашение Бразилии и Китая насчёт перехода во взаимных расчётах на национальные валюты. И предположил, что через несколько лет США не смогут вводить санкции против других государств.

"Всего через пять лет мы уже не сможем никому ничего диктовать при помощи санкций, потому что к тому времени будет столько стран, торгующих при помощи своих денег, а не доллара, что мы просто не сможем наложить на всех них санкции", — заявил Рубио.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цифровой рубль: в чем опасность? Вы ахнете, узнав правду. Александр Лежава