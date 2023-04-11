Стоимость биткойна превысила $30 тысяч впервые с 2022 года

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На минувших торгах стоимость биткойна выросла более чем на пять процентов и достигла показателя в $30,194 тысяч.

Согласно информации, последний раз стоимость биткоина превышала отметку в 30 тысяч долларов за единицу в июне прошлого года.

"По данным на 05:22 мск показатель ускорил рост и находился на уровне $30,381 тысяч (+7,30 процента)", — передаёт ТАСС данные с биржевых торгов.

По данным аналитиков, "эмиссия" электронной валюты ограничена естественным путём, большая часть биткоина уже добыта, потому, вероятно, их стоимость будет только расти.

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