США планомерно теряют крупных торгово-экономических союзников. Следующие, кто может "выпасть" из политической орбиты Вашингтона — Объединённые Арабские Эмираты, заявили аналитики.
По мнению авторов, показательным стал визит президента Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где его приняли очень "холодно".
"Всё началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном. Следующими идут Объединённые Арабские Эмираты", — пишет Forbes.
Как подчеркнули аналитики, восточные страны негласно объединяются в экономический альянс и уходят из-под влияния Вашингтона. И если ранее построение торговой модели опиралось на пример США, то теперь есть угроза, что ОАЭ, как и Эр-Рияд может порвать все отношения с Америкой.
"Достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства", — резюмировали авторы.
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