Forbes: ОАЭ следующие в очереди на разрыв отношений с США

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

США планомерно теряют крупных торгово-экономических союзников. Следующие, кто может "выпасть" из политической орбиты Вашингтона — Объединённые Арабские Эмираты, заявили аналитики.

По мнению авторов, показательным стал визит президента Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где его приняли очень "холодно".

"Всё началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном. Следующими идут Объединённые Арабские Эмираты", — пишет Forbes.

Как подчеркнули аналитики, восточные страны негласно объединяются в экономический альянс и уходят из-под влияния Вашингтона. И если ранее построение торговой модели опиралось на пример США, то теперь есть угроза, что ОАЭ, как и Эр-Рияд может порвать все отношения с Америкой.

"Достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства", — резюмировали авторы.

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