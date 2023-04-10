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Россиян ждёт увеличение доходов и снижение инфляции в этом году

1:23
Экономика

По прогнозу агентства "Эксперт РА", доходы жителей России могут вырасти на 3% в текущем году, сообщает Телеканал "360". Однако, эксперты подчеркивают, что это не означает возвращение к уровню до пандемии, для этого понадобится еще два или три года.

Россиян ждёт увеличение доходов и снижение инфляции в этом году

Предполагается, что инфляция в 2023 году снизится до 6,5%, а увеличение минимальной оплаты труда (МРОТ) повлияет на рост доходов населения. Среднегодовой показатель безработицы, по мнению экспертов, не превысит 4%.

Несмотря на рост реальных доходов, директор-руководитель группы суверенных рейтингов "Эксперт РА" Татьяна Тирских уточняет, что восстановление розничной торговли до уровня 2021 года маловероятно.

Евгений Надоршин, главный экономист "ПФ Капитал", поддерживает мнение о возможном росте реальных доходов при снижении инфляции.

Александр Разуваев, экономист и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, предполагает, что инфляция в России останется на уровне 5-6%. Он также выразил надежду на рост зарплат, а не только МРОТ.

Отмечается, что зарплаты начали расти в России еще в прошлом году.

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Инфляция станет спасение России?
Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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