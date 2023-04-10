Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Новосибирской области осудят создательницу финансовой пирамиды
Кинолог объяснил нестабильность нервной системы современных собак
Эксперты Digital Foundry оценили Overdrive mode в Cyberpunk 2077
Автоэксперт счёл абсурдной идею об отсутствии ПТС у водителя
В Росатоме рассказали о разработке новых технологий при выполнении нацпрограммы
Пушилин заявил, что утечкой секретной информации США "сливают" Украину
Перенджиев: Россия может предоставить Белоруссии гарантии безопасности, и обязательно это сделает
МК: Ростовский заявил о радикальном переломе хода спецоперации РФ в мае 2023 года
"Взгляд": проблема ПВО Украины лишит ВСУ шансов на успешное контрнаступление

Центробанк выявил способы отмывания серых российских миллиардов

4:12
Экономика

В свете санкционного кризиса в России растет спрос на услуги финансовых "прачечных". За год количество сомнительных финансовых компаний в стране выросло вдвое, заявил Центробанк. Наиболее частое отмывание денег происходит в определенных регионах, как выяснило издание "Акценты".

Центробанк выявил способы отмывания серых российских миллиардов

В прошлом году Центробанк добавил в свой черный список почти 5 тысяч финансово сомнительных компаний, а за первые месяцы этого года уже более 1 тысячи. Многие из них функционируют только в сети интернет.

Центробанк использует собственную модель мониторинга, а также учитывает жалобы обманутых людей, чтобы выявить мошенников.

Однако наличие "черной метки" от регулятора не всегда означает конец для компании. Некоторые банки могут игнорировать эту информацию, но большинство контрагентов прекращают взаимодействие с такими компаниями, а клиенты теряют свои деньги.

Конечно, компании имеют право оспорить свое включение в черный список, но клиенты уже не получат свои деньги назад.

Ломбарды и комиссионки

"Акценты" выяснили, что в России под финансовыми вывесками, такими как ломбарды, комиссионки и компании по купле-продаже автомобилей, скрываются подпольные финансисты, которые на самом деле являются ростовщиками-нелегалами, финансовыми пирамидами или "прачечными".

По данным Центробанка, серый финансовый бизнес в России прибыльнее, причем "прачечные" зарабатывают на комиссиях, берущих процент от сумм, которые через них прогоняют. Директор Департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский сообщил, что если раньше комиссия составляла меньше 10%, то теперь, на фоне санкций, "серые" схемы стали еще более актуальными и комиссия достигает 20%.

Криптовалюта

По данным замдиректора Росфинмониторинга Олега Крылова, спрос на услуги по отмыванию денег значительно вырос. Кредитные и микрофинансовые организации стали самым распространенным прикрытием для нелегальных банкиров. Клиенты этих компаний берут липовые кредиты и затем, якобы их погашая, отмывают деньги. За 2022 год 1,5 тысячи якобы кредитных компаний попали в чёрный список Центробанка.

Некоторые нелегальные финансисты используют ломбарды, чтобы ввести в оборот серый импорт драгоценных металлов и ювелирных изделий. Однако самые изобретательные среди бэкдор-финансистов отмывают деньги через криптовалюту, что обеспечивает большую анонимность, чем использование валюты или золота.

Росфинмониторинг выявил почти 100 нелегальных фирм за год, которые отмыли около 30 миллиардов рублей.

Серый импорт

Согласно данным Центробанка, большинство нелегальных финансистов в России находятся на Юге страны, сообщает "Акценты". Кубань является лидером среди подозрительных фирм с более чем 130 компаниями, что превышает количество таких компаний в Санкт-Петербурге и во всех регионах Южного Федерального округа вместе взятых.

Появление нелегальных финансистов на Юге России связано с тем, что после закрытия западных границ значительная часть импорта начала поступать через этот регион. Для расчетов с большими суммами требуется наличность, что объясняет повышенный спрос на "специальные" финансовые услуги.

Кроме того, количество финансовых нелегалов растет и в регионах, прилегающих к Казахстану. Например, в Челябинской области зарегистрировано 77 таких компаний, в Самарской - 81, а в Омской - 110.

Однако для расчетов по китайскому серому импорту, похоже, наличные деньги не так необходимы. Во всех российских регионах, прилегающих к Китаю, зарегистрировано 159 подозрительных фирм (причем почти половина из них находится в Хабаровском крае).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Центробанк не может обуздать инфляцию
Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Последние материалы
"Начало биологической войны": военный эксперт раскрыл американский "план Б" для Украины
Публицист объяснила необходимость уничтожения проекта "Украина"
Минкульт РФ может отменить все весенние спектакли с актёром Данилой Козловским
МК: опубликованы фотографии, показывающие, как менялась супермодель Ирина Шейк
Рунический камень описал конец света
Госдума планирует упростить процедуру получения гражданства приветствующим СВО иностранцам
Как власти КНР ведут двойную игру с ЕС и Россией
Глава Riot Games сказал, что 2 сезон сериала "Аркейн" не выйдет в 2023
Медики установили диагноз Владимира Зеленского по его видео: наркомания и нервное истощение
Манул попал на камеры Саяно-Шушенского заповедника в дневные часы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников