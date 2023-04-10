Центробанк выявил способы отмывания серых российских миллиардов

4:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В свете санкционного кризиса в России растет спрос на услуги финансовых "прачечных". За год количество сомнительных финансовых компаний в стране выросло вдвое, заявил Центробанк. Наиболее частое отмывание денег происходит в определенных регионах, как выяснило издание "Акценты".

В прошлом году Центробанк добавил в свой черный список почти 5 тысяч финансово сомнительных компаний, а за первые месяцы этого года уже более 1 тысячи. Многие из них функционируют только в сети интернет.

Центробанк использует собственную модель мониторинга, а также учитывает жалобы обманутых людей, чтобы выявить мошенников.

Однако наличие "черной метки" от регулятора не всегда означает конец для компании. Некоторые банки могут игнорировать эту информацию, но большинство контрагентов прекращают взаимодействие с такими компаниями, а клиенты теряют свои деньги.

Конечно, компании имеют право оспорить свое включение в черный список, но клиенты уже не получат свои деньги назад.

Ломбарды и комиссионки

"Акценты" выяснили, что в России под финансовыми вывесками, такими как ломбарды, комиссионки и компании по купле-продаже автомобилей, скрываются подпольные финансисты, которые на самом деле являются ростовщиками-нелегалами, финансовыми пирамидами или "прачечными".

По данным Центробанка, серый финансовый бизнес в России прибыльнее, причем "прачечные" зарабатывают на комиссиях, берущих процент от сумм, которые через них прогоняют. Директор Департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский сообщил, что если раньше комиссия составляла меньше 10%, то теперь, на фоне санкций, "серые" схемы стали еще более актуальными и комиссия достигает 20%.

Криптовалюта

По данным замдиректора Росфинмониторинга Олега Крылова, спрос на услуги по отмыванию денег значительно вырос. Кредитные и микрофинансовые организации стали самым распространенным прикрытием для нелегальных банкиров. Клиенты этих компаний берут липовые кредиты и затем, якобы их погашая, отмывают деньги. За 2022 год 1,5 тысячи якобы кредитных компаний попали в чёрный список Центробанка.

Некоторые нелегальные финансисты используют ломбарды, чтобы ввести в оборот серый импорт драгоценных металлов и ювелирных изделий. Однако самые изобретательные среди бэкдор-финансистов отмывают деньги через криптовалюту, что обеспечивает большую анонимность, чем использование валюты или золота.

Росфинмониторинг выявил почти 100 нелегальных фирм за год, которые отмыли около 30 миллиардов рублей.

Серый импорт

Согласно данным Центробанка, большинство нелегальных финансистов в России находятся на Юге страны, сообщает "Акценты". Кубань является лидером среди подозрительных фирм с более чем 130 компаниями, что превышает количество таких компаний в Санкт-Петербурге и во всех регионах Южного Федерального округа вместе взятых.

Появление нелегальных финансистов на Юге России связано с тем, что после закрытия западных границ значительная часть импорта начала поступать через этот регион. Для расчетов с большими суммами требуется наличность, что объясняет повышенный спрос на "специальные" финансовые услуги.

Кроме того, количество финансовых нелегалов растет и в регионах, прилегающих к Казахстану. Например, в Челябинской области зарегистрировано 77 таких компаний, в Самарской - 81, а в Омской - 110.

Однако для расчетов по китайскому серому импорту, похоже, наличные деньги не так необходимы. Во всех российских регионах, прилегающих к Китаю, зарегистрировано 159 подозрительных фирм (причем почти половина из них находится в Хабаровском крае).

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