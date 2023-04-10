Financial Times: россияне творчески обходят наложенные на их карточки ограничения

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спустя год после начала СВО и введения жёстких санкций россияне приспособились их обходить. Особенно это касается невозможности расплачиваться карточками за границей.

Многие россияне в прошлом году пересекали границы с соседними республиками и открывали счета в банках по всей Центральной Азии, включая Узбекистан. Об этом говорится в отчёте издания Financial Times, где рассматривают проблемы обхода Россией платёжных систем, в которых доминируют США, после введённых санкций.

MasterCard и Visa разорвали связи с Россией, а отечественная платёжная система "Мир" принимается лишь в некоторых странах. Это иллюстрация того, как сложно обойтись без американской финансовой системы. И ожидать того, что другие страны начнут переходить к каким-то неамериканским конкурентам, пока не приходится.

Инвесторы всегда стремятся к отказу от посредников. Альтернативные платёжные системы сталкиваются с проблемой масштабирования и соответствия затратам вроде расходов на кибербезопасность. Инвестируемые в этом направлении суммы увеличиваются с каждым годом. MasterCard и Visa имеют свои глобальные системы, а их потенциальным конкурентам придётся преодолевать геополитическую неопределённость. Между тем ключом к платежам между странами является доверие, а сейчас его почти невозможно построить.

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