Экономист связал рекордный профицит бюджета в Пенсионном фонде России с ускоренным ростом зарплат

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев объяснил для Pravda.Ru, как в 2022 году сформировался рекордный профицит бюджета в Пенсионном фонде России.

"Профицит появился из-за ускоренного роста зарплат. Деньги в Пенсионный фонд поступают из Фонда оплаты труда. Предприниматели отправляют больше денег в ПФР", — отметил эксперт.

По его словам, не стоит думать, что теперь в фонде на один триллион рублей больше и эти деньги можно распределить. ПФР дефицитен, напомнил специалист.

"Дефицит покрывается за счёт трансфертов из федерального бюджета. Их станет меньше на определённую сумму", — заключил собеседник издания.

Ранее Счётная палата опубликовала доклад об исполнении бюджета Пенсионного фонда.

"За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объёме 1 103 520,18 миллиона рублей", — заявили чиновники.

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