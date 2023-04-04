Bloomberg: Россия и ОПЕК нанесли удар по США в самый неподходящий момент

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты получили от Саудовской Аравии "удар ножом в спину", причём после решения России по добыче нефти, сообщает американское агентство Bloomberg.

В своём материале агентство напоминает, как менее года назад президент США Джо Байден приветствовал саудовского принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда во время визита в Саудовскую Аравию. Тогда американцы пытались убедить саудитов увеличить добычу нефти, отмечает Bloomberg (перевод "ПолитРоссии").

Однако неожиданно для США ряд государств ОПЕК+ 3 апреля объявили о сокращении ежесуточной добычи нефти на 1,66 миллионов баррелей. Это в дополнение к уже действующей договорённости о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки.

Это решение причинило Штатам особую боль после "удара кулаком братана" (так в материале назвали соприкосновение кулаками президента США и наследного принца Саудовской Аравии во время прошлогоднего визита).

"США и Саудовская Аравия переходят от удара кулаком к удару ножом в спину. Неожиданное решение о значительном сокращении добычи ОПЕК+ поможет России и повысит инфляцию", — говорится в материале агентства.

В Bloomberg считают, что Россия, сокращая добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки, хочет таким образом наказать страны, которые настроены против неё. При этом в материале агентства отмечается, что непонятно, почему другие страны ОПЕК+ пошли на этот шаг.

При этом в американском агентстве не считают объяснением, что такое большое сокращение добычи нефти вызвано сомнениями нефтедобывающих государств в увеличении спроса на энергоресурсы во втором квартале.

И подчёркивается, что это решение было принято в самый неподходящий для США момент.

"Что касается США, сокращения происходят в довольно нестабильное время для Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которая провела последний год по колено в битве с инфляцией, которую даже рецессия, возможно, не сможет обуздать", — говорится в материале.

Интересно отметить, что в Соединённых Штатах искренне считают, будто проблемы с инфляцией в этой стране должны заботить другие государства. Которые чуть ли не обязаны прилагать усилия, чтобы помочь властям США эту проблему решить.

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Чем торгует Россия кроме нефти?