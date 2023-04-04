Figaro: США сами загнали себя в угол, превратив доллар в оружие

Вашингтон в попытке использовать доллар, как политическое оружие своими руками подтолкнул мир к отказу от национальной американской валюты, заявили французские аналитики.

США хотели втянуть все страны в долларовый "культ", но неожиданно для себя запустили процесс "свержения" нацвалюты.

"Сделав из своей валюты орудие политического давления на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара и сами загнали себя в угол", — пояснили аналитики Figaro.

Вашингтон пытался давить на других крупных игроков глобального рынка, что привело к их отказу использовать доллар и вынудило перейти на нацвалюту. Как уточнили авторы, время упущено, и Штатам вряд ли удастся остановить дедолларизацию.

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Доллар - это оружие. Почему?