Власти Китая наращивают мощь юаня в системе международных расчётов, чтобы бросить вызов доминированию американского доллара на мировой арене. Об этом сообщает South China Morning Post.
По информации издания, Пекин активно продвигает свою валюту, заключая сделки с крупными партнёрами. Отмечается, что Китай последовательно избавляется от "финансового удушения" со стороны США.
"КНР использует торговые преимущества, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США", — сказано в публикации.
Как пояснил автор материала, власти Китая борются с нефтедолларом, лоббируя сделки в юанях с государствами Ближнего Востока. Он добавил, что у КНР также есть заключённые соглашения о необходимости расчётов в нацвалютах с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджой.
При этом журналист подчеркнул: борьба юаня с долларом будет долгой и напряжённой.
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