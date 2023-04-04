SCMP: Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доллару США

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая наращивают мощь юаня в системе международных расчётов, чтобы бросить вызов доминированию американского доллара на мировой арене. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации издания, Пекин активно продвигает свою валюту, заключая сделки с крупными партнёрами. Отмечается, что Китай последовательно избавляется от "финансового удушения" со стороны США.

"КНР использует торговые преимущества, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США", — сказано в публикации.

Как пояснил автор материала, власти Китая борются с нефтедолларом, лоббируя сделки в юанях с государствами Ближнего Востока. Он добавил, что у КНР также есть заключённые соглашения о необходимости расчётов в нацвалютах с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджой.

При этом журналист подчеркнул: борьба юаня с долларом будет долгой и напряжённой.

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