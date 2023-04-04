Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Черногория не намерена передавать замороженные активы российских граждан Украине, заявил глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич.

По его словам, это бы стало нарушением конституции.

"Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам ЕС", — заявил Кнежевич "Известиям".

Как подчеркнул черногорский политик, сейчас на территории страны заморожены активы 34 российских граждан. В совокупности это 44 объекта недвижимости.

По словам Кнежевича, Черногория всегда излюбленным местом для российских туристов, и на фоне санкций страна лишилась основного дохода. Кроме прочего, политик заявил, что Россия стала "защитником" и рушить эти отношения никто не хочет.

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