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Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине

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Экономика

Черногория не намерена передавать замороженные активы российских граждан Украине, заявил глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич.

Черногория отказалась передавать деньги россиян Украине

По его словам, это бы стало нарушением конституции.

"Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам ЕС", — заявил Кнежевич "Известиям".

Как подчеркнул черногорский политик, сейчас на территории страны заморожены активы 34 российских граждан. В совокупности это 44 объекта недвижимости.

По словам Кнежевича, Черногория всегда излюбленным местом для российских туристов, и на фоне санкций страна лишилась основного дохода. Кроме прочего, политик заявил, что Россия  стала "защитником" и рушить эти отношения никто не хочет.

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Запад хочет конфискаций активов РФ - мнение юриста
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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